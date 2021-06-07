Пуск ракеты состоялся 6 июня в 00:26 по времени Восточного побережья США (7:26 по Киеву) с площадки космодрома на мысе Канаверал. Для SpaceX этот пуск стал уже 18-м в этом году.
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Как прошел запуск ракеты Falcon 9
Если коротко, то все прошло в штатном режиме. Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя успешно села на специальную плавучую платформу под названием Just Read The Instructions.
Трансляция запуска ракеты Falcon 9: смотрите видео
В рамках миссии SpaceX осуществила успешную посадку первой степени уже 87-й раз. Кроме того, компания Илона Маска осуществила уже второй пуск за три дня с мыса Канаверал.
Кроме того, Falcon 9 вывела на орбиту спутник SXM-8 массой 7 тонн. Он будет использоваться для трансляции спутникового радио клиентам компании Sirius XM в США, Канаде и странах Карибского бассейна.
Спутник связи SXM-8 / Фото Space.com
Это уже второй массивный спутник SXM, который выводится на орбиту SpaceX. Предыдущий 7-тонный аппарат SXM-7 был запущен в космос в декабре прошлого года.
Согласно имеющимся данным, Sirius XM намерена построить и вывести на орбиту еще один такой же спутник, который должен стать заменой SXM-7.