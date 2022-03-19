SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

В субботу, 19 марта, компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту партию из 53 интернет-спутников Starlink.

Как сообщает 24 канал, запуск состоялся в 6:42 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Ракета Falcon 9 совершила успешный старт и посадку первой ступени. Спутники также удачно достигли места назначения.

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В настоящее время спутники уже выведены на свои целевые орбиты. В целом по состоянию на сегодняшний день уже запущено более 2 300 космических аппаратов системы Starlink.

О Starlink коротко

Во время запуска была использована первая ступень ракеты, которая ранее летала уже 11 раз. SpaceX смогла еще раз успешно посадить ее на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Тем самым установлен новый рекорд по многократному использованию ступени Falcon 9.

Проект Starlink предполагает формирование глобальной спутниковой системы для предоставления широкополосного доступа к сети по всему миру. Инфраструктура Starlink должна объединить почти 12 тысяч небольших космических аппаратов.

Starlink в Украине

Сегодня спутниковый Интернет Starlink также работает и в Украине. Накануне Украина получила очередную партию оборудования от SpaceX для обеспечения работы системы.

Напомним, что первую партию оборудования в Украину отправил глава SpaceX Илон Маск по просьбе министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова после вторжения России в Украину.

SpaceX серьезно подошла к работе над Starlink в Украине. Илон Маск сообщил, что на проект отправили команду Starship, которая работала над космическим кораблем. Поэтому даже перенесли запуск корабля на неопределенное время.

Компания постоянно работает над улучшением киберзащиты оборудования. Кроме того, свежее обновление программного обеспечения позволяет антеннам работать на ходу и заряжаться от автомобильного прикуривателя.