Запуск прошел успешно, примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя вернулся на Землю, совершив посадку на специальную плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You. Первая ступень уже восьмой раз была успешно возвращена на поверхность Земли.

Старт ракеты Falcon 9 / Скриншот трансляции

Чем интересен очередной запуск спутников Starlink

Для SpaceX этот пуск стал 15 в этом году , а за последние несколько недель это уже третий запуск спутников Starlink.

Конкретный запуск отличается от других, поскольку помимо собственных спутников связи SpaceX отправила в космос два аппарата сторонних компаний.

После очередного успешно запуска на орбите стало больше чем 1600 спутников связи Starlink, причем у SpaceX есть разрешение на вывод в космос еще тысячи аппаратов.

Спутники Starlink будут использоваться для предоставления широкополосного интернет-доступа пользователям со всего мира, в том числе в труднодоступных и удаленных регионах.

Сейчас сеть Starlink находится на этапе бета-тестирования, а ее коммерческое использование должно начаться позже в этом году.

