Ракета Falcon 9 успешно стартовала и вывела на орбиту группировку спутников Starlink. После этого первая ступень совершила зрелищную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая стала седьмой посадкой конкретного степени.

Интересно Причины взрыва Starship SN11 и фото Starship SN15

Первая ступень, которая вывела спутники в космос, имеет маркировку B1058 и является одним из ветеранов SpaceX. Ранее он участвовал в доставке космонавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию, в миссиях ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 и двух запусках Starlink. Одна половина обтекателя Falcon 9 ранее была вовлечена в миссии AMOS – 17 и дважды защищала спутники Starlink при выводе на орбиту, а вторая половина – один раз участвовала в миссии Starlink.

Запись трансляции запуска Falcon 9: смотрите видео

Во время посадки первой ступени на плавучую платформу, камера установлена на ракете показала полный процесс посадки до момента остановки работы двигателей, что бывает крайне редко во время запусков SpaceX. Чаще вид на процесс посадки демонстрирует камера установлены на платформе и она чаще выключается во время посадки демонстрируя уже стоящий на платформе степень.

Посмотреть впечатляющее видео посадки можно ниже.

Рост спутников Starlink

Первоначальный план SpaceX заключался в запуске группировки из 1440 спутников широкополосной связи, и компания уже приближается к этому показателю. Но в конечном счете созвездие может состоять из десятков тысяч спутников, поскольку SpaceX получила разрешение на вывод до 30 000 аппаратов на низкую околоземную орбиту, а также возможность запуска дополнительного количества аппаратов.

Сейчас клиенты Starlink, которые принимают участие в программе бета-тестирования "Лучше, чем ничего", получают комплект, который включает антенну и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного спутникового подключения к интернету. В США стартовый комплект стоит 500 долларов при ежемесячной абонентской плате 100 долларов, но программа действует уже во многих странах. SpaceX планирует развернуть спутниковые услуги до конца года в 25 странах. Компания также недавно подала заявку на предоставление доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов.