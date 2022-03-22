SpaceX выведет на орбиту спутники связи OneWeb вместо "Роскосмоса"
Ранее в этом месяце российское космическое агентство "Роскосмос" прекратило сотрудничество с британской компанией OneWeb, для которой на ракетах "Союз" выводило на орбиту телекоммуникационные спутники. Теперь стало известно, что в дальнейшем спутники OneWeb будут доставляться на орбиту ракетами Falcon 9 американской компании SpaceX.
В начале этого месяца "Роскосмос" потребовал от OneWeb гарантий того, что спутники, которые выводятся на орбиту, не будут использоваться в военных целях. Среди прочего выдвигалось требование, в соответствии с которым правительство Великобритании должно было продать свою долю в аэрокосмической компании.
Интересно SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
Британские власти отказались выполнять эти требования, и разорвали с Россией сотрудничество в рамках проекта OneWeb.
SpaceX пришел на подмогу
Теперь OneWeb объявила о подписании договора со SpaceX, которая и займется дальнейшей доставкой спутников компании в космос.
Мы благодарны SpaceX за поддержку, которая отражает наше общее видение безграничного потенциала космоса. Мы продолжаем идти по пути создания нашей спутниковой группировки, предназначенной для обеспечения надежной, быстрой и безопасной связи по всему миру,
– прокомментировал подписание соглашения со SpaceX генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон.
Ожидается, что первый пуск в рамках этого сотрудничества будет осуществлен в конце 2022 года.
Сейчас на орбиту Земли было доставлено 428 телекоммуникационных аппаратов OneWeb, тогда как компания планирует создать группировку из 648 спутников.