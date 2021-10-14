SpaceX выведет на орбиту первую космическую фабрику – что она будет делать

Компания Rocket Lab построит корпус первой космической фабрики вместе с компанией Varda Space, которая разработает оборудование для производства и капсулу, которая вернет назад 60 килограммов продукции. Готовую фабрику на орбиту выведет компания SpaceX на своей ракете Falcon 9.

Известно, что космическая фабрика проработает в космосе три месяца. Varda Space пока не раскрывает информацию о том, что именно эта фабрика будет производить. Известно лишь, что этот аппарат – первый из трех, которые были разработаны силами Varda Space для демонстрации технологий, необходимых для производства в невесомости. Второй и третий отправятся на орбиту в конце 2024 года, в основе опыта, полученного после первого запуска.

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Первая фабрика на орбите

Калифорнийский стартап Varda Space, который привлек на сегодня более 53 миллиона долларов инвестиций, не уточняет, что именно планируется выпускать на орбитальной фабрике. Об этом станет известно, как только будет подписан контракт с клиентом, объяснили в компании.

Среди возможных вариантов – целый спектр ценных продуктов от медикаментов и биологических органов до оптоволокна и полупроводников.

Дело в том, что производство в условиях микрогравитации позволит добиться высокого качества продукции, а потенциал у рынка достаточно высок, чтобы попробовать именно такой тип производства, уверены основатели стартапа.

Однако главные трудности, с которыми столкнулись инженеры Varda, это разработка капсул для возвращения готовой продукции. Такая капсула должна будет доставить 40-60 килограммов продукции на Землю.

Откровенно говоря, возвращение сложнее, чем производственный процесс и оборудование. Удар об атмосферу – это наша самая серьезная проблема,

– сказал Уилл Брюэ, гендиректор компании.

SpaceX выведет на орбиту готовую систему

Компания Илона Маска, по словам руководителей стартапа, была выбрана именно потому, что она предлагает наиболее выгодные и надежные решения. Кроме того, одним из главных аргументов в пользу SpaceX стала цена на запуск, которая существенно меньше, чем у конкурентов.