SpaceX выведет в космос канадский спутник для показа рекламы с орбиты

Канадский технологический стартап Geometric Energy Corporation (GEC) планирует предоставлять услуги по трансляции рекламы из космоса. Для этого с помощью SpaceX на орбиту будет доставлен компактный спутник CubeSat, с которого и будут демонтироваться объявления.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время специалисты GEC разрабатывают будущий спутник, на одной стороне которого размещен пиксельный экран. Именно он и будет использоваться для показа рекламы с орбиты.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Как будут работать рекламные спутники Geometric Energy Corporation

Для вывода информации на дисплей планируется использовать несколько специальных токенов, которые отвечают за отображение пикселей по осям X и Y, их яркость и цвет, а также продолжительность демонстрации изображения.

Очевидная проблема такого решения

Основная сложность заключается в том, что CubeSat является миниатюрным спутником, поэтому рассмотреть с поверхности Земли размещенный на нем дисплей крайне трудно. Вместо этого аппарат планируется оснастить своеобразной селфи-палкой с камерой, которая будет направлена на экран. Видео, которое будет сниматься таким образом, будет транслироваться на YouTube или Twitch.

Клиенты GEC смогут покупать рекламные токены за криптовалюту, в том числе Ethereum и Dogecoin. Такой подход в компании объяснили стремлением сделать космические услуги более доступными.

Для доставки аппарата в космическое пространство планируется использовать ракету-носитель Falcon 9, запуск которой должен состояться в начале следующего года.

Не пропустите Размеры впечатляют: SpaceX собрала систему Starship на стартовой платформе

Кстати, канадский стартап – не единственная компания, которая планирует показывать рекламу прямо из космоса. Ранее о таком намерении также объявила компания Avant Space, которая уже раскрыла цены на свои услуги. Подход Avant Space отличается от идеи их канадских коллег, поскольку компания стремится создать рекламу, которая будет видна с поверхности Земли практически из любой точки при условии чистого ночного неба.

Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.