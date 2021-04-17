В рамках контракта компания SpaceX получит 2,9 миллиарда долларов. В конкурсе также принимали участие такие компании, как Blue Origin Джеффа Безоса и Dynestics – крупный оборонный подрядчик.

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Особенности проведения конкурса на лунный транспорт для астронавтов

Сначала NASA выбрало все три компании для выполнения начальной фазы контракта, и ожидалось, что две из них займутся строительством посадочного лунного модуля. Что касается других больших программ, NASA выбирало нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить задание.

Основная причина выбора NASA заключается в том, что у американского ведомства просто не было достаточно денег на то, чтобы наградить даже одного участника. Поскольку SpaceX сократила общую сумму указанную в заявке, было решено сделать довольно рисковую ставку именно на проект Маска. Выбор SpaceX свидетельствует о том, что NASA доверяет компании Илона Маска.

Стоит отметить, что для высадки астронавтов на Луну (на этот раз это будет первая женщина и очередной мужчина) в рамках программы "Артемида", SpaceX будет разрабатывать особую версию своего флагманского корабля Starship, который тестируется в Бока-Чика. Сейчас испытания корабля не закончены, однако, уже в этом году Маск надеется вывести этот космический корабль на орбиту.

Что известно о программе "Артемида"

Программа "Артемида" (Artemis), в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией действующего главы США Джо Байдена. Однако в отличие от Трампа, который обязал NASA высадить астронавтов на Луну к 2024 году, нынешняя администрация пересматривает сроки, ориентируясь на готовность космических кораблей для миссии.

В этом году Конгресс США выделил на программу Artemis 850 миллионов долларов, что гораздо меньше чем 3,3 миллиарда, которые необходимы для того, чтобы уложиться в сроки до 2024 года. Но отказываться от программы не планируется.

Стремительный рост и развитие SpaceX

За последние несколько лет SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, полностью перевернула космическую отрасль. SpaceX была одной из двух компаний, нанятых НАСА для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. В прошлом году корабли компании осуществили две миссии с астронавтами, а следующий пилотируемый полет запланирован на ближайший четверг (22 апреля). Помимо SpaceX NASA наняла Boeing для доставки астронавтов на МКС. Однако компания до сих пор не выполнила испытательный полет с астронавтами на борту.