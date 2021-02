Агентство NASA выбрало компанию SpaceX и ее ракеты Falcon 9 для оказания услуг по запуску инфракрасного телескопа SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer).

Агентство NASA выбрало компанию SpaceX и ее ракеты Falcon 9 для оказания услуг по запуску инфракрасного телескопа SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer). Интересно ESA подписало контракт на поставку еще трех модулей для программы NASA Artemis Подробнее о миссии по запуску и эксплуатации телескопа SPHEREx SPHEREx – это двухлетняя астрофизическая миссия по изучению космического пространства в ближнем инфракрасном свете, который, хотя и невидим для человеческого глаза, служит мощным источником информации о рождении Вселенной и развитии галактик. Инфракрасный телескоп SPHEREx будет также осуществлять поиск признаков воды и необходимых для известных нам форм жизни органических молекул в облачных регионах, где звезды рождаются из газа и пыли – иногда они называются звездными яслями. Также будут изучаться диски вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты. Астрономы будут использовать телескоп для сбора данных о более чем 300 миллионах галактик, а также более чем 100 миллионах звезд в Млечном Пути. Общая стоимость миссии SPHEREx для NASA составит примерно 98,8 миллиона долларов, включая услуги по запуску и другие расходы.

Что буду исследовать SPHEREx в космосе Миссия финансируется отделом астрофизики Управления научных миссий NASA в штаб-квартире агентства в Вашингтоне и возглавляется Программой исследователей в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелт (Мэриленд). Лаборатория реактивного движения NASA в Южной Калифорнии отвечает за общее управление проектом, системную разработку, интеграцию, испытания и операции миссии. В настоящее время миссия нацелена на запуск в июне 2024 года на ракете Falcon 9 из космического стартового комплекса-4E на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии.