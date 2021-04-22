Полет состоится 23 апреля в 12:49 по киевскому времени из Космического центра Кеннеди во Флориде. В пятницу на орбитальную станцию корабль SpaceX доставит американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

К теме NASA и SpaceX подготовили к старту корабль Crew Dragon

После успешного запуска и стыковки Crew-2 с МКС, на станции одновременно будут находиться два американских корабля. Возвращение первого, запущенного в ноябре 2020 года, запланировано на 28 апреля. На нем обратно вернутся четыре астронавта – Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.

Чем астронавты займутся на МКС

Американские астронавты и их международные коллеги проведут на орбитальной станции полгода, проводя исследования для ученых на Земле. Запланировано более 200 различных исследовательских расследований и экспериментов.

Медицинские исследования

Ряд экспериментов включают медицинские исследования, которые призваны помочь ученым на Земле бороться с болезнями. Другие опыты для космических агентств со всего мира направлены на лучшее понимание того, как космос влияет на организм человека. Это позволит лучше подготовить астронавтов к предстоящим космическим путешествиям на Луну, длящимся дольше.

Эксперименты с новыми технологиями

Среди исследовательских расследований экипаж будет помогать в нескольких экспериментах на тканевых чипах которые уже проводились ранее и продолжатся. Биомедицинские исследователи создали небольшие системы клеток и крошечные органоиды, которые растут на тканевых чипах и имитируют действия этих клеток внутри человеческого тела.



Астронавтка Кейт Рубинс работает над экспериментом с тканевыми чипами / Фото NASA

Экипаж также опробует новое портативное ультразвуковое устройство, предназначенное для помощи астронавтам в длительных путешествиях на Луну и, в конце концов, на Марс.

Наблюдение за Землей

Астронавты Crew – 2 будут продолжать традицию, которой придерживались все экипажи со времени первого выхода людей в космос – фотографирование земли. NASA и другие космические агентства по всему миру имеют флот спутников, которые постоянно фотографируют и измеряют нашу планету. Но только на Международной космической станции есть астронавты, которые могут держать камеры и фотографировать Землю с высоты более 400 километров над головой.



Астронавт ESA Томас Песке делает фотографию Земли на борту МКС / Фото NASA

Исследование CHIME

Другое исследование, называемое CHIME (Characterizing Human Immunodeficiency in Microgravity Environments Microgravity), более подробно рассмотрит иммунную систему человека и его реакцию на микрогравитацию.

Проект, финансируемый Объединенными Арабскими Эмиратами, будет изучать, как микрогравитация влияет на дифференцировку моноцитов в макрофаги, которые являются специализированными клетками иммунной системы. Эксперимент CHIME может помочь выявить потенциальные причины дисфункции иммунной системы и способы предотвращения и противодействия этому.