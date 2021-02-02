SpaceX собирается отправить в космос экипаж из обычных людей – предпринимателя, врача и двух победителей конкурса. До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и космонавтами, которые проходили спецподготовку.

Источник​: SpaceX

SpaceX рассказала о запуске первого "полностью коммерческого" гражданского экипажа на орбиту Земли в конце 2021 года. Командиром корабля станет основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман. Остальные три места займут обычные люди.

Интересно Предложен новый метод оцифровки движений тела: он прост и перспективен

Что известно о миссии

Миссия получила название Inspiration4. Одной из ее целей является поддержка исследовательской детской больницы Сейнт Джуд. Исаакман передал учреждению место на борту.

Inspiration4 – это реализация мечты всей жизни и шаг навстречу будущему, в котором каждый может рискнуть и изучать звезды. Я ценю огромную ответственность, которую несет руководство этой миссией и хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество на помощь в борьбе с детским раком здесь, на Земле,

– говорит Джаред Исаакман.

Таким образом второе место в корабле получит один из медработников больницы Сейнт Джуд, который оказывает первую помощь. Третье и четвертое места получат победители голосования, которое пройдет онлайн с 1 по 28 февраля на сайте Inspiration4. Третье место выигрывает тот, кто отправит пожертвование больнице Сейнт Джуд, а четвертое – любой новый и ранее зарегистрированный пользователь платформы Shift4shop Исаакмана. Выполнить оба условия можно на сайте Inspiration4.

Экипаж миссии будет тренироваться под наблюдением SpaceX и готовиться к полету на ракете Falcon 9.

Ранее мы также писали о космических туристах, которые отправятся на МКС в первой частной миссии. Команда также состоит из четырех человек. Ими стали бизнесмены, инвесторы и филантропы из разных стран, которые заплатят за космическое путешествие по 58 миллионов долларов. В роли командира выступит бывший астронавт.