NASA сообщило о том, что отстыковка и возвращение на Землю грузового космического корабля SpaceX Dragon откладывается из-за неблагоприятных погодных условий. Корабль должен вернуть на Землю 2,3 тонны научного оборудования и экспериментов.

Во время трансляции, которая проводилась на сайте NASA, диспетчер объявил, что в месте посадки на востоке Флориды наблюдаются неподходящие для этого погодные условия, сообщает 24 канал. Ожидается, что если в районе приводнения в ближайшее время будет подходящая погода, тогда корабль может покинуть МКС уже во вторник.

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Немного о Dragon

Грузовой корабль SpaceX Dragon сегодня является единственным многократным космическим кораблем, который используется для доставки и возвращения грузов с Земли на МКС и обратно. Каждый SpaceX Dragon рассчитан минимум на 5 полетов в обе стороны.



Грузовой корабль SpaceX Dragon на МКС

Именно этот космический грузовик отправили к космической станции 6 декабря. Корабль доставил членам экипажа МКС примерно 3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.