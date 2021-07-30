В первой половине года SpaceX очень активно наращивала количество систем спутникового интернета Starlink. Всего было проведено 20 запусков. Но последний состоялся 26 мая, и пауза продолжается до сих пор. Но уже в августе компания вернется к расширению сети.

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Что известно

В следующем месяце SpaceX отправит две ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink. За раз на орбиту во время такого запуска выводится примерно 60 аппаратов.

Первый запуск состоится 10 августа с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Второй – в середине месяца с площадки на мысе Канаверал.

SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на эксплуатацию около 12 000 спутников для обеспечения доступа в интернет. На первом этапе на орбиту должно быть выведено 4408 спутников — даже это позволит предоставлять услуги по доступу в сеть с любых уголков земного шара.

Пока запущено 1740 спутников с учетом нескольких ранних прототипов. Если компания сохранит прежние темпы запусков, то к концу года на орбите будет около 3000 спутников Starlink.