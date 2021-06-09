Военно-воздушные силы в своем предложении по бюджету на 2022 финансовый год просят 47,9 миллиона долларов на проект Rocket Cargo. Он был выбран в рамках программы военно-воздушных сил США Vanguard. Это инвестиции в исследования, которые, по мнению ВВС, могут предоставить полезные возможности в будущем.

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Rocket Cargo может использовать Starship / Фото Military

Что известно о проекте Rocket Cargo

Планируется выяснить что нужно для загрузки военных грузовых контейнеров в ракеты класса от 30 до 100 тонн. Грузовой самолет ВВС Boeing C-17 тоже может перевозить до 100 тонн груза. Тогда зачем использовать ракеты, если есть грузовые самолеты?

Потому, что ракета может облететь планету за 90 минут, а самолет – не может,

– объясняет менеджер программы Грег Спенджерс.

Спенджерс рассказывает, что Пентагон с самого начала космических полетов был заинтересован в возможности доставки больших грузов с помощью ракет. Проблема была в том, что раньше это была нежизнеспособная мечта. В 2021 году эта мечта становится реальностью.

Также сообщается, что в рамках проекта Rocket Cargo военно-воздушные силы будут активно сотрудничать с военно-космическими силами США.

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Вероятно, так будет выглядеть доставка груза в пункт назначения / Фото SpaceX

Кто сможет реализовать проект Rocket Cargo

Очевидно, что первой на очереди будет компания SpaceX. Прототип межпланетного корабля Starship уже осуществляет тестовые "подскоки", а в ближайшее время отправится в космос.

И Грег Спенджерс сказал, что "мы не считаем SpaceX единственным жизнеспособным поставщиком этой возможности".

Сегодня такими технологическими возможностями обладают несколько компаний, не только SpaceX,

– добавил Грег Спенджерс.

Кто еще, по мнению ВВС, может в ближайшее время создать корабль для доставки 100 тонн груза – неизвестно.