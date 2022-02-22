Ракета Falcon 9 стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал в 09:44 по местному времени (18:44 по киевскому времени). В рамках миссии Starlink на орбиту вывели очередную партию из 46 спутников Starlink.

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Рекордная посадка первой ступени

Приблизительно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на специальную плавучую платформу под названием A Shortfall of Gravitas, которая располагалась у побережья Флориды в Атлантическом океане. Эта посадка стала сотой для первых ступеней ракет-носителей Falcon 9. Всего же SpaceX провела уже 107 успешных посадок первой ступени ракет.

Менеджер по производству SpaceX Джесси Андерсон отметила, что для использованной в рамках этой миссии первой ступени ракеты-носителя этот пуск стал 11-м. Это достижение рекордное для компании, поскольку раньше SpaceX не использовала первые ступени более 10 раз.

Запись трансляции запуска Falcon 9: смотрите видео

Запуски Starlink

В этом году SpaceX уже четвертый раз запустила спутники Starlink в космическое пространство: два запуска были осуществлены в феврале, а два в январе.

После последнего запуска 40 из 49 запущенных спутников были выведены из строя в результате геомагнитной бури. Эти спутники вошли в атмосферу Земли, где и сгорели.

Согласно имеющимся данным, запущенные в рамках миссии спутники разместятся на орбитах высотой от 325 до 337 км. В общей сложности SpaceX запустила в космос около 2100 спутников.

Кстати, недавно Илон Маск рассказал, сколько людей на планете пользуются услугами спутникового интернета Starlink. За последний год их количество значительно выросло и сегодня интернетом от Маска пользуются в разных уголках мира.