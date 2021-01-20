Ракета Falcon 9 взлетела и вывела на орбиту полезную нагрузку с 60 спутников связи Starlink. Затем первая ступень столкнулась с трудностями при приземлении. По словам инженера SpaceX Джесси Андерсона, ветер у места посадки был сильнее, чем когда-либо ранее, при полетах Falcon 9.

Попутно SpaceX решила проверить приземление Falcon 9 при такой погоде. В ходе маневра видео от судна Just Read the Instructions было ненадолго потеряно, однако, когда сигнал восстановился, первая ступень Falcon 9 уже находилась в центре посадочной площадки, сообщает 24 канал.

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Особенности запуска SpaceX и новые рекорды

Этот конкретный ускоритель № 1051, уже 8-й раз возвращается на платформу и будет использован для будущего запуска. Сейчас это рекордный показатель среди первых ступеней ракет Falcon 9. SpaceX ожидает, что к концу текущего года достигнет планки в 10 запусков хотя бы на одном ускорителе Falcon 9.

Запуск примечателен еще и тем, как быстро удалось подготовить первую ступень к запуску: предыдущий раз ракета использовалась 13 декабря в миссии по запуску Sirius XM-7 геопереходной орбиты. Эта 38-дневная пауза значительно превзошла предыдущий рекорд сроков повторного использования ступени, которая составила 51 день. То есть инженеры и техники компании продолжают развивать навыки восстановления и ремонта ракет.

Запуск миссии Starlink был сначала отложен на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в зоне приводнения. Затем компания отложила миссию еще на день, заявив, что нужно больше времени для предпусковых проверок.

Посмотреть полную запись запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX можно ниже.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/E4ixgiRnuG — SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Какие новости в проекте Starlink

Это был 16-й запуск уже серийных спутников Starlink. Общее количество аппаратов Starlink на низкой околоземной орбите, запущенных SpaceX, перевалило за 1 000. Некоторые из них больше не работают и находятся в процессе вывода с орбиты (или уже выведены).

Сейчас SpaceX предлагает бета-тест спутникового интернета в отдельных регионах США, Канаде и Великобритании. Первые впечатления пользователей в целом положительные. Как ожидается, в этом году предложения услуги будут существенно расширены. В то же время SpaceX пытается снизить неудобства, которые создают для ученых крупные группировки спутников, которые мешают астрономическим наблюдениям. В прошлом году компания начала добавлять специальные элементы, чтобы уменьшить отражающую способность своих спутников.