Компания Илона Маска провела уже рутинный для себя 21-й запуск ракеты Falcon 9 в рамках миссии Starlink. Ракета успешно стартовала и впоследствии выведет на орбиту очередные 60 спутников, которые присоединятся к созвездию спутникового интернета Starlink.

После старта ракеты Falcon 9 первая ступень совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Важно добавить, что это был рекордный девятый запуск конкретной ступени Falcon 9.

Интересно NASA объявила дату проведения финальных испытаний сверхтяжелой ракеты SLS

Стоит отметить, что SpaceX отказалась от идеи ловить обтекатели ракеты в сетки специально оборудованными судами. Теперь в компании будут вылавливать обтекатели из воды готовя их к повторному использованию. Для этого их несколько переоборудовали по сравнению с предыдущими запусками для того, чтобы они меньше наполнялись водой во время посадки на воду. Добавим, что конкретные обтекатели используются уже во второй раз.

Старт и момент посадки на платформу первой ступени ракеты / Скриншот 24 канал

Первая ступень на платформе / скриншот 24 канал

Тестирование спутникового интернета Starlink

Напомним: клиенты Starlink, которые принимают участие в программе бета-тестирования "Лучше, чем ничего", получают комплект, который включает антенну и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому интернету. В США стартовый комплект стоит 500 долларов при ежемесячной абонентской плате 100 долларов.

Недавно количество стран которые могут воспользоваться спутниковым интернетом Starlink увеличилось до двух: Германия и Новая Зеландия присоединились к тестовой программе.