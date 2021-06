SpaceX успешно запустила корабль Dragon с грузом для экипажа МКС

Частная аэрокосмическая компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела в космическое пространство корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции. Первая ступень ракеты в очередной раз была успешно посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Для компании Илона Маска это уже 17 пуск ракет в этом году.

Как прошел запуск ракеты

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал. Пуск состоялся в 13:29 по времени Восточного побережья (20:29 по Киеву).

Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты носителя успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Стыковка грузового корабля с орбитальной станцией должна состояться в субботу, 5 июня.

Что отправили на МКС

Корабль Dragon доставит на МКС 3311 кг груза, в том числе:

запас продовольствия;

материалы и оборудование для проведения экспериментов;

и две новые солнечные панели для энергосистемы станции.

Стоит отметить, что сейчас к МКС уже пристыкован корабль Dragon, который был запущен 23 апреля и доставил на станцию четырех астронавтов.

Научные эксперименты

На борту корабля SpaceX находятся живые организмы для проведения двух экспериментов, один из которых пройдет еще во время полета Dragon к МКС.

Это исследование, получившее название UMAMI, предполагает изучение симбиотических отношений между живыми организмами. В данном случае речь идет о детенышах кальмаров и микроорганизмах.

Второй эксперимент пройдет на МКС и будет направлен на изучение генов тихоходов, которые позволяют им противостоять стрессовым факторам в экстремальных условиях, таких как микрогравитация.

Кроме того, на борту Dragon находятся две солнечные панели, установка которых запланирована на конец месяца. В общей сложности планируется произвести замену шести солнечных панелей для повышения мощности энергосистемы МКС.

На корабле есть и другое оборудование, а также запас провизии, в том числе яблоки, лимоны и авокадо.