Как прошел запуск ракеты
Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал. Пуск состоялся в 13:29 по времени Восточного побережья (20:29 по Киеву).
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Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты носителя успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Стыковка грузового корабля с орбитальной станцией должна состояться в субботу, 5 июня.
Что отправили на МКС
Корабль Dragon доставит на МКС 3311 кг груза, в том числе:
- запас продовольствия;
- материалы и оборудование для проведения экспериментов;
- и две новые солнечные панели для энергосистемы станции.
Стоит отметить, что сейчас к МКС уже пристыкован корабль Dragon, который был запущен 23 апреля и доставил на станцию четырех астронавтов.
Научные эксперименты
На борту корабля SpaceX находятся живые организмы для проведения двух экспериментов, один из которых пройдет еще во время полета Dragon к МКС.
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Это исследование, получившее название UMAMI, предполагает изучение симбиотических отношений между живыми организмами. В данном случае речь идет о детенышах кальмаров и микроорганизмах.
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Второй эксперимент пройдет на МКС и будет направлен на изучение генов тихоходов, которые позволяют им противостоять стрессовым факторам в экстремальных условиях, таких как микрогравитация.
Кроме того, на борту Dragon находятся две солнечные панели, установка которых запланирована на конец месяца. В общей сложности планируется произвести замену шести солнечных панелей для повышения мощности энергосистемы МКС.