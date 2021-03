Американская частная компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на низкую околоземную орбиту 60 спутников Starlink. Пуск осуществили с Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 10: 24 по киевскому времени.

Предварительно запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink несколько раз откладывался. В конце февраля SpaceX отменила запуск ракеты за минуту и 24 секунды до старта. Уже в марте 1 и 2 числа месяца запуски снова пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск Falcon 9

Старт прошел успешно, как и все дальнейшие этапы вплоть до вывода спутников на орбиту. Относительно первой ступени Falcon 9 то он совершил успешную посадку на плавающую платформу Of course i still love you. Это подтвердили диспетчеры во время стрима, который транслировала SpaceX.

Момент старта ракеты Falcon 9: смотрите видео

Этот запуск стал для SpaceX 75 успешным стартом орбитальной ракеты, а для конкретной первой ступени это уже 8 запуск, который закончился успешно.