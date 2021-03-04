Компания SpaceX в четверг, 4 марта, провела полетные испытания прототипа корабля Starship SN10. Аппарат поднялся в воздух, сделал все маневры и успешно, хотя и несколько грубо приземлился на платформу. К сожалению, вскоре после посадки корабль таки взорвался.

Это уже третий тестовый корабль Starship. Предыдущие версии SN8 и SN9 разбились во время испытаний предварительно успешно выполнив полет и запланированные маневры.

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В отличии от предыдущих запусков, тестовый полет Starship SN10 предусматривал 60% вероятность успешной посадки корабля. Для этого SpaceX внесла изменения в конструкцию Starship, а Маск подтвердил, что на этот раз у корабля будет больше шансов уцелеть.

Запись трансляции со стартом и приземлением Starship SN10: смотрите видео

Взрыв после посадки

К сожалению, Starship SN10 таки взорвался через некоторое время после посадки. Почему так произошло пока не ясно, стоит ожидать информации от SpaceX. Тем не менее SpaceX удалось успешно посадить корабль, а это главное. Далее команда инженеров займется установлением причин взрыва и сделает все необходимое для того, чтобы избежать такого же инцидента в будущем.

Взрыва Starship SN10: смотрите видео