Ранее сообщалось, что стоимость вывода полезного груза будет меньше – около 1 миллиона долларов. Тем не менее, в ходе проведенных консультаций цена выросла.
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Почему увеличилась цена на запуск спутника "Сич-2-30"
Оказалось, что в начальную сумму в 1 миллион долларов не были учтены дополнительные расходы на систему отделения спутника от ракеты-носителя Falcon 9 и транспортировку его к месту старта.
Система отделения спутника от ракеты, с помощью которой спутник крепится к ракете и которая обеспечивает его отстрел в нужном направлении на орбите, – это тоже достаточно сложная вещь,
– заметил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
После запуск спутника "Сич-2-30" Falcon 9 совершит посадку на баржу / Фото SpaceX
Что известно о спутнике дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30"
- Сборка и тестирование спутника были завершены в конце декабря 2019 года.
- Переговоры со SpaceX продолжались с декабря 2020 года.
- Высота орбиты составит около 663х682 километра.
- Общий вес аппарата – 180 килограммов.