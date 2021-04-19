Ранее сообщалось, что стоимость вывода полезного груза будет меньше – около 1 миллиона долларов. Тем не менее, в ходе проведенных консультаций цена выросла.

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Почему увеличилась цена на запуск спутника "Сич-2-30"

Оказалось, что в начальную сумму в 1 миллион долларов не были учтены дополнительные расходы на систему отделения спутника от ракеты-носителя Falcon 9 и транспортировку его к месту старта.

Система отделения спутника от ракеты, с помощью которой спутник крепится к ракете и которая обеспечивает его отстрел в нужном направлении на орбите, – это тоже достаточно сложная вещь,

– заметил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.



После запуск спутника "Сич-2-30" Falcon 9 совершит посадку на баржу / Фото SpaceX

Что известно о спутнике дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30"