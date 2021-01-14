Самый новый прототип космического корабля SpaceX Starship SN9 совершил три запуска двигателей за один день. Похоже SpaceX в ближайшее время осуществит запланированный полет на 12,5 км.

Прототип SN9 провел свои вторые, третьи и четвертые испытания на "статический огонь" 13 января на площадке SpaceX в Бока Чика на побережье Мексиканского залива, сообщает 24 канал.

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Как проходили огневые испытания

Двигатели коротко зажглись в 13:28, снова в 15:22, а затем еще раз в 16:36 по времени восточного побережья США.

Справка. Во время статических огневых испытаний двигатели недолго горят, пока транспортное средство остается стоять на платформе. Starship SN9 уже имел одно такое испытание 6 января.

Проведенные огневые испытания являются частью подготовки к запуску прототипа SN9, который поднимется в небо в ближайшие дни (или недели), если все пойдет по плану. Ожидается, что полет SN9 будет подобным полету, проведенному прототипу SN8, который поднялся на 12,5 километра в небо Южного Техаса, совершил маневр и взорвался во время приземления.

Everyday Astronaut собрал на своем YouTube все 3 испытания Starship SN9.

Огневые испытания SN9, видео:

Для чего SpaceX делает Starship

SpaceX разрабатывает Starship для перевозки людей и грузов на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения. Транспортная система состоит из двух элементов многократного использования: космического корабля высотой 50 метров, который называется Starship, и гигантской ракеты, известной как Super Heavy.

И Starship, и Super Heavy будут оснащены двигателями Raptor следующего поколения. Последний Starship будет иметь шесть Raptor, а Super Heavy будет иметь около 30 двигателей.

Звездный корабль будет достаточно мощным, чтобы стартовать с Луны и Марса, но ему понадобится помощь Super Heavy, чтобы подняться с нашей гораздо более массивной планеты.