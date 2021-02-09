SpaceX рассказала о своих планах по предоставлению телефонных услуг, голосовых вызовов даже в отсутствие электроэнергии, а также более дешевых планов для людей с низким уровнем доходов в рамках проекта Starlink и правительственной программы Lifeline.

Подробная информация изложена в петиции Starlink в Федеральную комиссию по связи США о присвоении ей статуса оператора связи в соответствии с законом О связи. SpaceX необходим этот юридический статус в некоторых штатах, где ею получено государственное финансирование для развертывания широкополосной связи в малоразвитых районах. Статус ETC также необходим для получения возмещения по программе FCC Lifeline за предоставление скидок на услуги связи людям с низким уровнем доходов.

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Какие планы у SpaceX

Сейчас спутниковый интернет Starlink находится на стадии тестирования и стоит 99 долларов в месяц, плюс единовременная плата в размере 499 долларов за терминал, антенну и маршрутизатор. Хотя тестовая версия Starlink включает только широкополосную связь, SpaceX заявила, что в будущем будет продавать услуги VoIP, которые включают:

голосовой доступ к телефонной сети общего пользования или ее функциональный эквивалент;

пакет бесплатных минут для звонков пользователей местным абонентам;

доступ к службам экстренной помощи;

услуги по сниженным тарифам для подтвержденных абонентов с низким уровнем доходов.

SpaceX заявила, что услуги голосовой связи будут продаваться отдельно по ценам, сопоставимым с имеющимися в городах тарифами. Компания добавила, что у потребителей будет возможность использовать обычный SIP-телефон стороннего производителя или IP-телефон из списка сертифицированных моделей. SpaceX также изучает другие варианты телефонных услуг.

Starlink собирается продавать и варианты терминалов с резервной батареей, которая обеспечит работу голосовой связи на минимум 24 часа даже при отсутствии электроснабжения в случае аварий.

У службы Starlink сейчас нет клиентов Lifeline, потому что только операторы со статусом ETC могут участвовать в этой программе. Но как только SpaceX получит статус ETC, она собирается предоставить скидки Lifeline-потребителям с низким уровнем доходов и будет рекламировать соответствующую услугу, чтобы привлечь заинтересованных людей,

– также заявили в SpaceX.

Обратите внимание. Программа Lifeline предоставляет субсидию в размере 9,25 доллара в месяц для домохозяйств с низким уровнем доходов на услуги широкополосного доступа или 5,25 доллара — на телефонную связь. Какую скидку собирается предлагать Starlink, не уточняется.