В SpaceX рассказали когда запустят свой первый плавучий космодром

Компания SpaceX занялась строительством своего первого плавучего космодрома "Деймос" и планирует полноценно открыть его уже в 2022 году. Об этом в своем твиттере рассказал основатель компании Илон Маск. Космодром будет сделан на базе переоборудованной нефтяной вышки.

Фобос и Деймос

Напомним, что космическая компания приобрела две бывшие нефтяные вышки в начале 2021 года. Они получили название Деймос и Фобос в честь двух спутников Марса. SpaceX планирует переоборудовать их под плавучие пусковые и посадочные платформы для будущих многоразовых ракет Starship.

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Зачем SpaceX плавучие космодромы

Названия платформ прямо намекают на то, что они будут использоваться для пусков космических кораблей на Марс.

Однако у них будет и более приземленное применение: согласно плану инженеров, эти платформы будут выполнять роль ключевых узлов в сети точек, предназначенных для гиперзвуковых путешествий, анонсированных ранее. Например, с их помощью можно будет за 30 минут добраться из Пекина в Нью-Йорк.

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Кстати, в начале мая SpaceX успешно провела тестовый запуск Starship SN15. Ракета не только успешно взлетела, но и приземлилась. Сейчас компания готовится осуществить тестовый полет корабля из Техаса на Гавайи.