Федеральные власти США обнародовали подробности по сооружению космодрома SpaceX в Южном Техасе. Информация была представлена в начале марта в публичном сообщении инженерного корпуса армии США.

Новые документы включают детальные чертежи участка в южной части штата Техас, расположенной вдоль Мексиканского залива, на которой и будет создан космопорт.

Интересно Илон Маск построит город Starbase в Бока-Чика для отправки людей на Марс и не только

Сообщается, что новый космодром SpaceX будет включать в себя:

две орбитальных стартовых площадки, одна из которых уже строится;

две суборбитальных стартовых площадки, одна из которых уже готова;

две посадочных площадки, одна из которых уже закончена;

два стенда для испытаний космических кораблей Starship и ускорителей Super Heavy для них;

большой парк наземного вспомогательного оборудования для обеспечения орбитальных полетов;

площадка у входа на территорию для размещения космического корабля Starhopper.

Особенности нового космодрома SpaceX

В архитектурном чертеже космодрома поражает его компактность. Все объекты будут сосредоточены на территории размером около 10 гектаров, что резко контрастирует с огромными стартовыми площадками во Флориде в Космическом центре Кеннеди и на космодроме мыса Канаверал.

Однако, SpaceX, похоже, уверена, что сможет управлять запуском и посадкой своих аппаратов таким образом, чтобы неудачи не привели к повреждению расположенного вблизи оборудования. Это немного нетрадиционный подход, однако SpaceX часто шла на риск в своей работе, чтобы ускорить темпы развития.



Новый космодром SpaceX (снимок из космоса) / Фото Maxar

Эти планы показывают, что Илон Маск видит будущее SpaceX в Техасе. А строительство нового космодрома и приобретение двух нефтяных вышек под названием Фобос и Деймос дают некоторое представление об операционных возможностях компании. Илон Маск также предложил включить соседний городок Бока-Чика в состав нового города под названием Starbase.

Стоит отметить, что кроме удовлетворения требований инженерного корпуса армии США, SpaceX также должна пройти экологическую экспертизу Федерального управления гражданской авиации. В данный момент компания работает над тем, чтобы предоставить ведомству обновленную экологическую оценку.