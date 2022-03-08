SpaceX работала несколько недель, чтобы запустить сервис Starlink в Украине

Президент SpaceX Гвен Шотуэлл сообщила, что компания несколько недель работала над тем, чтобы получить разрешение на предоставление услуг Starlink в Украине, прежде чем Михаил Федоров попросил в твиттере Илона Маска о помощи.

Во время выступления 7 марта в Калифорнийском технологическом институте Гвен Шотуэлл сказала, что компания работала около полутора месяца, чтобы получить права или разрешение правительства на оказание услуг в Украине, прежде чем 26 февраля Михаил Федоров попросил SpaceX предоставить терминалы Starlink.

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Мы работали над тем, чтобы получить разрешение – права на размещение мощностей в Украине. Мы работали с украинцами полтора месяца или около того,

– рассказала президент SpaceX.

По ее словам, компания ждала письмо с официальным разрешением, но оно так и не пришло до того, как русские войска вторглись в страну 24 февраля.

Илон Маск, основатель и исполнительный директор SpaceX, написал в твиттере в ответ Федорову 26 февраля, что услуги Starlink уже активированы для Украины, а терминалы в дороге. Первый комплект терминалов прибыл в страну через два дня.

Они написали Илону в твиттере, и мы активировали их. Это было наше разрешение. То было письмо от министра – в форме твита,

– отметила Шотуэлл.

Starlink в Украине приоритет для SpaceX

После того как Украина получила первые терминалы Starlink, Илон Маск подчеркнул, что обеспечение работы спутникового интернета в Украине становится приоритетом для SpaceX. А все потому, что после того, как заработали терминалы, активизировались попытки повлиять на их работу со стороны России.

В SpaceX приняли решение перебросить ресурсы для обеспечения надлежащей работы Starlink и даже, специально для Украины, переписали программное обеспечение так, что сигнал стал сильнее, а энергопотребление антенн меньшим за счет несколько большей задержки. Как следствие стало возможным обеспечить работу антенн Starlink от обычного автомобильного прикуривателя.

Впоследствии Илон Маск сообщил, что запуск системы Starship пришлось перенести, ведь SpaceX привлекла ресурсы из этого проекта для работы над Starlink.