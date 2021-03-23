Готовясь к следующему запуску прототипа корабля Starship SN11 на высоту 10 километров компания SpaceX провела статические огневые испытания двигателей. В рамках испытания три двигателя Raptor SN11 ненадолго запустились вчера на площадке в Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Статические огневые испытания, во время которых двигатели зажигаются, а корабль остается прикрепленным к стартовому стенду, являются стандартной предполетной проверкой для ракет SpaceX, это касается и прототипов Starship.

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Когда состоится тестовый полет Starship SN11

Поскольку предполетные статические испытания прошли штатно, это позволяет утверждать, что будущий полет Starship SN11 может произойти уже на этой неделе. Если ориентироваться на перекрытие дорог в Бока-Чика то полет можно ожидать уже 24 марта.

Стоит отметить, что во время огневых испытаний некоторые плитки термозащиты, ранее установленные на прототипе Starship, частично отвалились. SpaceX постепенно наращивает количество плиток теплозащитного экрана – если на SN8 их не было вообще, то на SN11 ними покрыта уже заметная часть ракеты.

Термоплитки на Starship SN 11 / Фото NASA Space Flight

Изменения в Starship SN11

По словам Илона Маска (Elon Musk), в SN11 было внесено множество изменений с целью исправить выявленные в ходе предыдущих испытаний недостатки. Он объяснил, что прототип SN10 взорвался после посадки, так как двигателям не хватило мощности вследствие утечки гелия из топливного бака. 3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить его, хотя ракета взорвалась через 8 минут после посадки.

SpaceX вносит изменения и обновления в конструкцию прототипов Starship после каждого испытательного полета. Ракета имеет высоту около 50 метров – текущие прототипы приводятся в движение тремя ракетными двигателями Raptor, а окончательная версия получит шесть таких двигателей. Сам корабль – лишь часть огромной полностью многоразовой системы, которая будет включать, кроме Starship, 70-метровую сверхтяжелую первую ступень Super Heavy с 30 двигателями Raptor, которая также будет возвращаться и использоваться повторно.