Команда SpaceX успешно испытала прототип Starship SN9 в ночь со вторника на среду. Корабль совершил полет на 10 километров, выполнил необходимые маневры, однако взорвался во время приземления на платформу.

Источник: 24 канал

Испытательный полет провели с пускового комплекса SpaceX в штате Техас. Стоит отметить, что тестовая версия Starship SN9 обладает важным отличием – корабль оборудовали повышенным количеством теплозащитных плиток.

Если пропустили Прототип корабля SpaceX Starship взорвался во время тестового полета: впечатляющее видео

Как прошли испытания Starship SN9

Тестовый корабль Starship SN9 совершил успешный старт, поднялся на высоту 10 километров и выполнил маневр разворота в горизонтальное положение. После этого корабль начал спуск, однако во время маневра торможения что-то пошло не так и корабль разбился о посадочную платформу.

По плану Starship должен был приземлиться только на одном двигателе.

Starship SN9 взорвался во время приземления, видео:



Корабль SN9 взорвался во время приземления

Фото полета SN9:

Тестовые испытания SN9

Прототип Starship SN9 несколько раз проходил огневые испытания перед стартом. Однажды SpaceX провела аж 4 огневых испытания подряд. В целом тестовый экземпляр Starship SN9 выдержал плотную программу испытаний – от наддува и тестовой заправки баков, до WDR – заправки и подготовки двигателей к запуску.

Как SpaceX будет использовать Starship

Корабль Starship планируют использовать как для перевозки людей, так и для доставки грузов на Земле, Луне и Марсе. В общем Starship состоит из двух элементов многоразового использования: космического корабля высотой 50 метров, который называется Starship, и гигантской ракеты, известной как Super Heavy.

Как корабль Starship, так и ракета-носитель Super Heavy получат двигатели Raptor следующего поколения. Финальная версия корабля будет оснащена шестью двигателями Raptor, а Super Heavy будет иметь около 30 двигателей.

Звездный корабль будет достаточно мощным, чтобы стартовать с Луны и Марса, но ему понадобится помощь Super Heavy, чтобы подняться с нашей гораздо более массивной планеты.