SpaceX провела испытания корабля Starship SN9: корабль снова взорвался – видео
Команда SpaceX успешно испытала прототип Starship SN9 в ночь со вторника на среду. Корабль совершил полет на 10 километров, выполнил необходимые маневры, однако взорвался во время приземления на платформу.
Источник: 24 канал
Испытательный полет провели с пускового комплекса SpaceX в штате Техас. Стоит отметить, что тестовая версия Starship SN9 обладает важным отличием – корабль оборудовали повышенным количеством теплозащитных плиток.
Если пропустили Прототип корабля SpaceX Starship взорвался во время тестового полета: впечатляющее видео
Как прошли испытания Starship SN9
Тестовый корабль Starship SN9 совершил успешный старт, поднялся на высоту 10 километров и выполнил маневр разворота в горизонтальное положение. После этого корабль начал спуск, однако во время маневра торможения что-то пошло не так и корабль разбился о посадочную платформу.
По плану Starship должен был приземлиться только на одном двигателе.
Starship SN9 взорвался во время приземления, видео:
Корабль SN9 взорвался во время приземления
Фото полета SN9:
Тестовые испытания SN9
Прототип Starship SN9 несколько раз проходил огневые испытания перед стартом. Однажды SpaceX провела аж 4 огневых испытания подряд. В целом тестовый экземпляр Starship SN9 выдержал плотную программу испытаний – от наддува и тестовой заправки баков, до WDR – заправки и подготовки двигателей к запуску.
Как SpaceX будет использовать Starship
Корабль Starship планируют использовать как для перевозки людей, так и для доставки грузов на Земле, Луне и Марсе. В общем Starship состоит из двух элементов многоразового использования: космического корабля высотой 50 метров, который называется Starship, и гигантской ракеты, известной как Super Heavy.
Как корабль Starship, так и ракета-носитель Super Heavy получат двигатели Raptor следующего поколения. Финальная версия корабля будет оснащена шестью двигателями Raptor, а Super Heavy будет иметь около 30 двигателей.
Звездный корабль будет достаточно мощным, чтобы стартовать с Луны и Марса, но ему понадобится помощь Super Heavy, чтобы подняться с нашей гораздо более массивной планеты.
Что такое Starship?Это крупнейший на сегодня проект компании SpaceX. Комплекс объединит в себе функции второй ступени и многоразового космического корабля.
В будущем компания Илона Маска намерена создать танкер на основе Starship, который, как было объявлено ранее, можно будет применять в случае длительных экспедиций.
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