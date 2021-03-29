Компания SpaceX планирует 29 марта осуществить испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN11, что разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну, Марс и в пределах Земли. Старт ожидается после полудня по времени восточного побережья США (ориентировочно в 22:00 по киевскому времени).

Ранее, 26 марта SpaceX провела статические огневые испытания двигателей корабля Starship SN11. Корабль был установлен на стартовой площадке в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Интересно Rocket Lab запустит для BlackSky еще восемь спутников до конца года

Как пройдет полет Starship SN11

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продлится около шести с половиной минут.



Starship SN11 установлен на платформе в Бока Чика / Фото SpaceX

Стрим полета Starship SN11

24 канал будет транслировать тестовый полет космического корабля Starship SN11 на своем канале в YouTube. Плановое начало стрима в 21:30, однако время может сместиться в зависимости от готовности корабля на платформе. Посмотреть стрим можно по ссылке ниже.

Запуск Starship SN11, смотрите видео:

Прошлые испытания Starship SN10

4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через 8 минут взорвался на земле из-за повреждений, полученных при приземлении.

Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (предположительно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с повредил опоры и часть корпуса,

– написал в твиттере основатель SpaceX Илон Маск.

Для чего SpaceX строит самый большой корабль в мире

Starship одновременно и вторая ступень для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразовый космический аппарат, способный взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и осуществлять управляемую посадку на Землю, Луну или Марс – именно таким его видит Илон Маск и SpaceX.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелым ракета-носителем Super Heavy, оснащенным 28 мощными двигателями Raptor, который способен выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек. Ранее Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Сейчас SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке Маска, должен осуществить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.