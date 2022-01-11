SpaceX протестировала 140-метровую башню Mechazilla: будет запускать и ловить систему Starship

Глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере опубликовал видео, на котором демонстрируется работа 140-метровой башни в Starbase. Она будет использоваться для пуска системы Starship и дальнейшего улавливания супертяжелой ракеты Super Heavy.

В первые дни 2022 года SpaceX провела серию испытаний огромной башни Mechazilla, расположенной на территории космической базы SpaceX вблизи поселения Бока-Чика в Техасе.

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Как проходили испытания башни

Испытания башни стартовали еще 4 января. Инженеры SpaceX впервые подняли и развели в сторону "руки" башни размером с многоэтажный дом. Впоследствии эту последовательность повторили снова. Также инженеры опробовали и заправочную систему.

В конце первой недели января стартовал новый этап испытаний в Starbace, в ходе которых инженеры компании моделировали варианты основного использования гигантской конструкции.

Кроме того, на "руки" башни установили накладки, которые должны оградить проводку от огня на старте системы Starship.

Как SpaceX будет использовать Mechazilla

Основное предназначение башни заключается в подъеме и точной установке корабля Starship поверх ускорителя. Также Mechazilla планируют использовать для улавливания ракеты Super Heavy, которая является первой ступенью системы Starship.

Интересный факт! SpaceX могла бы использовать гигантский башенный кран для установки Starship на Super Heavy, но краны, как правило, очень чувствительны к погодным условиям и при сильных порывах ветра их применение просто опасно. Погода в Южном Техасе, где находится база SpaceX, часто не благоприятна для применения такой техники.

Кстати, именно процесс установки корабля на ускоритель SpaceX начала отрабатывать 9 января. Перед началом испытаний между "руками" башни был установлен стальной стержень, который, вероятно, имитировал часть тяжести космической системы.

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В процессе тестирования были проведены испытания системы на перемещение груза, а также раскачивание, что отображает действия, которые выполняли бы при установке корабля на ракету-носитель.

Испытания завершились без видимых осложнений. Предполагается, что в дальнейшем инженеры SpaceX увеличат нагрузку, чтобы приблизить тесты к реальным условиям. Также не исключено, что они попытаются проверить систему в действии, используя для этого прототипы Super Heavy B4 и Starship S20.