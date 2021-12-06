Как корабли должны были летать к МКС раньше

Сначала NASA заключило контракты со SpaceX и Boeing, в рамках которых каждая из компаний должна провести по шесть пилотируемых миссий по доставке астронавтов на МКС. SpaceX успешно сертифицировала корабль Crew Dragon и уже выполнила три пилотируемых полета.

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Вместе с тем Boeing так и не удалось в полном объеме провести испытания корабля, необходимые для сертификации. В октябре было объявлено, что решающий полет Starliner без экипажа состоится не раньше середины 2022 года. Если он окажется успешным, то, вероятно, Boeing получит разрешение на проведение пилотируемых миссий.

Crew Dragon продолжит летать к МКС

Следующая миссия SpaceX в рамках начальных соглашений должна состояться только в 2023 году. Теперь NASA передала часть назначенных Boeing полетов в руки SpaceX, чтобы иметь возможность в течение следующего года доставлять на МКС астронавтов и грузы.

При этом NASA продолжит работать с Boeing, чтобы устранить все имеющиеся проблемы и подготовить Starliner к следующему испытательному полету. Согласно имеющимся данным, Boeing рассчитывает отправить свой корабль в беспилотный полет в середине следующего года. Если он пройдет удачно, то к концу 2022 на Starliner могут полететь первые астронавты.