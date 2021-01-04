Главное преимущество SpaceX перед конкурентами – возможность поворачивать ракеты Falcon 9 и повторно их использовать. Для этого аппараты обычно оснащаются посадочными штангами. Однако для большей версии Falcon 9 – сверхтяжелой Super Heavy – Илон Маск придумал кое-что другое: вышку в которую будут ловить первые ступени ракеты.

Желание возвращать ракеты для их повторного использования понятное – это экономически выгодно для всех космических полетов, тем более с применением таких мощных ракет, как Super Heavy. В данном случае SpaceX намерен снизить затраты не только на повторных запусках, но и на уменьшении массы аппарата, пишет TechCrunch.

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Как будет происходить посадка

После торможения двигателями первая ступень Super Heavy не будет приземляться на посадочную площадку, а будет садиться сразу же на место старта возле башни обслуживания, которая будет ловить ракету за аэродинамические рули.

Что такое Super Heavy

Super Heavy сверхтяжелая ракета-носитель, которую компания разрабатывает в рамках проекта Starship, и которая должна будет поднимать на орбиту этот космический корабль нового поколения. Суборбитальные испытания прототипа корабля уже ведутся – в начале декабря он совершил полет на 12,5 км, после чего взорвался во время посадки.

Глава SpaceX Илон Маск рассказал о новой идее в своем твиттере.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Мы собираемся попытаться поймать ракету-носитель Super Heavy стрелой пусковой башни,

– рассказал Маск в одном из обсуждений.

Преимущества и недостатки метода

К недостаткам такого метода можно отнести сложность маневров во время посадки ракеты. Кроме того, в случае аварии во время посадки пострадает не только ракета, но и целая пусковая башня, на восстановление которой уйдет немало времени и ресурсов. Впрочем, во время первых испытаний такого метода посадки точно будут предусмотрены дополнительные варианты посадки для страхования, прежде чем метод будет отработан.

Что же касается преимуществ, то одним из главных плюсов станет готовность ракеты к следующему запуску. Поскольку она будет взлетать и садиться на ту же площадку, подготовка ракеты к очередному полету будет занимать не более нескольких часов. Кроме того, такой подход сократит затраты и массу ракеты, поскольку можно будет отказаться от посадочных штанг.

Эта идея вполне вписывается в планы Маска по созданию огромного флота полностью многоразовых космических кораблей, которые будут перевозить пассажиров и грузы между континентами, доставлять спутники Starlink на орбиту и обеспечивать всем необходимым колонистов на Луне и Марсе.