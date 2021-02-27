Основатель SpaceX надеется, что появление корабля нового поколения Starship в корне изменит космонавтику и позволит не только отправлять грузы и колонистов на Марс, но и совершать регулярные рейсы здесь, на Земле, сократив время трансконтинентальных перелетов до получаса. Но ракетам надо откуда-то взлетать, а грохот их двигателей исключает размещение космодромов вблизи городов.

Решением могут стать плавучие космодромы. Их прототипом станут купленные SpaceX две морские буровые платформы. Маск заявил, что слет Starship с одной из них состоится до конца года.

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В начале года стало известно, что SpaceX еще летом 2020 года приобрела две сверхглубоководные установки для бурения нефтяных скважин, чтобы переоборудовать их под морские стартовые площадки. Ранее Илон Маск уже говорил о том, что хочет перенести космодром с территории штата Техас в прибрежные воды, чтобы не беспокоить шумом от запусков космических кораблей Starship окрестных жителей.

Две купленные нефтяные платформы расположены в Мексиканском заливе неподалеку от Браунсвилл, где находится инженерный комплекс SpaceX и откуда сейчас взлетают прототипы будущего Starship. Они были сразу после покупки официально переименованы в Фобос и Деймос в честь двух месяцев Марса.

Использование нефтяных платформ в качестве стартовых площадок

Маск написал в твиттере, что SpaceX может начать ограниченно использовать одну из этих платформ по назначению до конца года. Маск известен своими оптимистическими прогнозами, но многие из них в последнее время действительно сбываются в срок – или, по крайней мере, оказываются не такими далекими от правды.

One of them may be in limited operation by end of year — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2021

Что означает частичная эксплуатация космодрома – не ясно. Возможно, ее будут использовать для запуска прототипов Starship. У компании действительно есть в планах отправлять ракеты не только из Мексиканского залива, но и из разных точек мира, расположенных вблизи крупных городов. Также нельзя исключать, что SpaceX попытается начать с посадки Starship на платформу, а взлетать экспериментальные прототипы ракеты будут по-прежнему с наземного космодрома в Бока-Чика. В любом случае точно известно, что обе платформы сейчас переоборудуются под работу именно со Starship.

Два тестовых полета прототипа Starship уже закончились взрывом при посадке. Стоит отметить что Маск и не ожидал того, что посадки будут успешными. В одном из интервью он подчеркнул, что компания была бы очень удивлена, если бы SN8 или SN9 совершили успешную посадку. В SpaceX отметили, что компании нужно работать над посадкой, в частности над разработкой опор, которые обеспечат мягкую посадку.