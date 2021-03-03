Тестовый запуск Starship SN10, к сожалению, не был осуществлен из-за прерывания в последнюю секунду перед стартом. Состоялось зажигание двигателей Starship, но в воздух корабль не поднялся. Однако SpaceX запланировали попытку номер два. Корабль должен стартовать в 00:30 по киевскому времени.

Ранее Илон Маск сообщал, что после тестовых полетов двух предыдущих версий Starship SN8 и SN9 инженеры компании внесли изменения в конструкцию корабля, что повысило шансы успешной посадки до 60%. Однако, к сожалению, корабль не смог осуществить полет.

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Сейчас SpaceX занимаются расследованием ситуации и шансы на повторный полет все еще есть, однако во время трансляции было отмечено, что скорее всего испытания придется перенести на другой день.

Запись трансляции пуска Starship SN10: смотрите видео

Как SpaceX будет использовать Starship

Корабль Starship планируют использовать как для перевозки людей так и для доставки грузов на Земле, Луне и Марсе. В целом Starship состоит из двух элементов многократного использования: космического корабля высотой 50 метров, который называется Starship, и гигантской ракеты, известной как Super Heavy.

Как корабль Starship, так и ракета-носитель Super Heavy получат двигатели Raptor следующего поколения. Финальная версия корабля будет оснащена шестью двигателями Raptor, а Super Heavy будет иметь около 30 двигателей.

Звездный корабль будет достаточно мощным, чтобы стартовать с Луны и Марса, но ему понадобится помощь Super Heavy, чтобы подняться с нашей гораздо более массивной планеты.