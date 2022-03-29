Производство кораблей Dragon завершилось, и теперь все полеты будут выполнять на уже созданном флоте из четырех многоразовых пассажирских капсул.

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Об окончании выпуска Dragon президент SpaceX Гвин Шотвелл сообщила агентству вчера вечером, 28 марта. По ее словам, производство ряда узлов и деталей продолжится для нужд послеполетного технического обслуживания. Но основные силы команды, которая работала над Crew Dragon, теперь сфокусируются на корабле следующего поколения Starship.

Корабли семейства Dragon

Сейчас космический флот SpaceX насчитывает шесть капсул Dragon второго поколения: пара Cargo (грузовые) и четыре Crew (пилотируемые). Этого более чем достаточно для выполнения всех текущих и запланированных контрактов.

Подготовка Dragon к повторному полету занимает около трех-четырех месяцев, разницы между пилотируемой и грузовой версиями в этом процессе практически нет. Причем технические возможности кораблей не используют полностью – вместо проектных семи кресел они сертифицированы на четырех астронавтов (больше пока не нужно).

Корабль Дракона / Фото SpaceX

Предстоящая миссия SpaceX

Известно, что капсула C212 Freedom готова и проходит тестирование. Официально о завершении ее сборки компания пока не сообщала. Первая миссия, ожидающая этот корабль, намечена на апрель (Crew-4). Во время нее на МКС доставят четырех астронавтов для выполнения 67-й и 68-й экспедиций к орбитальной лаборатории.

Что там со Starship

Стало известно, что работы над пилотируемой версией корабля Starship переходят из предыдущей — теоретической — в практическую плоскость. Сейчас делать какие-либо выводы относительно сроков разработки всей полностью многоразовой ракетно-космической системы следующего поколения еще очень рано. Сейчас ее первый беспилотный орбитальный запуск до сих пор не имеет точной даты.

Система Starship возле стартовой башни / Фото SpaceX

Сперва испытательный старт прототипа Starship ожидался в конце лета или осенью 2021 года, но отсутствие одобрения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заставило SpaceX перенести сроки.

Между тем SpaceX не тратила времени и, пока разрешение на полет не получено, продолжала работу по программе.

Сейчас же часть команды Starship перебросили на проект Starlink, поскольку Илон Маск предоставил ряд систем для работы спутникового интернета Украине. Возникла потребность обеспечить работу этих систем на военном уровне, улучшить киберзащиту и сделать их мобильными, что успешно реализовала команда Starlink.

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Что известно о полете Starship

Сейчас известно, что на орбиту полетит уже новый прототип Starship, причем он должен даже вывести тестовую полезную нагрузку (пакет спутников Starlink). Еще же и слишком, оснащаться предыдущая версия Starship будет следующим поколением двигателей Raptor. Производство первой версии завершилось после 200 выпущенных единиц, почти все из которых использовались в наземных стендовых или атмосферных летных испытаниях.