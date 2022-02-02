Подробнее о подписке

В новую подписку входит большая и более мощная антенна, которая способна обеспечивать скорость приема данных от 150 до 500 Мбит/с с уровнем задержек от 20 до 40 мс. Премиальная версия сервиса также предлагает вдвое большую выходную скорость – от 20 до 40 Мбит/с против 10 – 20 Мбит/с в базовом тарифе.

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Повышенная скорость спутникового соединения обойдется абонентам недешево. При выборе пакета Starlink Premium придется отдать 2 500 долларов за антенну и вносить ежемесячную плату в размере 500 долларов.



Антенна в тарифе Starlink Premium больше и мощнее / Фото Starlink

Поставка оборудования для подключения премиального пакета услуг Starlink начнется во втором квартале этого года. Компания уже предлагает заинтересованным пользователям оставить депозит в размере 500 долларов за премиальную тарелку. Основными клиентами премиум-пакета Starlink рассматривает небольшие офисы, магазины и административных пользователей в труднодоступных местах для прокладки привычного интернет-соединения.

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Интересно! Вместе с повышенной скоростью Starlink также обещает для премиум-пакета более стабильное подключение при плохих погодных условиях и круглосуточный приоритетный доступ к сервису технической поддержки.

Напомним, что базовый пакет спутникового интернета Starlink предлагает скорость приема от 50 до 250 Мбит/с с задержками от 20 до 40 мс. Оборудование в базовом пакете обойдется в 500 долларов плюс ежемесячная абонентская плата в размере 100 долларов.