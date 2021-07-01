Компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) запрос на установку терминалов на космическом корабле, чтобы "продемонстрировать связь с высокой скоростью передачи данных между новой системой запуска и Землей в течение всего полета в космос и обратно".
Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре
Почему SpaceX хочет протестировать передачу сигнала через сеть Starlink
SpaceX планирует показать, что ее сеть спутников на низкой околоземной орбите способна обеспечить передачу "беспрецедентных объемов телеметрии и поддерживать связь во время входа в атмосферу" даже в течение тех этапов полета, когда радиосигналы обычно теряются через присутствие "ионизированной плазмы" в атмосфере во время фазы возврата.
Если все пройдет в штатном режиме, SpaceX сможет:
- получить в реальном времени более качественные данные;
- доказать беспрецедентное качество передачи данных через Starlink;
- получить новые возможности для разработки системы запуска Starship и Super Heavy.
Starlink позволит SpaceX быть еще на шаг впереди
Использование сервиса Starlink для получения показателей телеметрии и других данных при запуске, безусловно, является функциональным улучшением для SpaceX. Это также позволит компании продемонстрировать возможности сервиса Starlink.
Согласно заявлению, поданному в FCC, на прототипе космического корабля будут установлены терминалы, которые ничем не отличаются от тех, которые сейчас предлагаются потребителям, за исключением нового корпуса.