Компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) запрос на установку терминалов на космическом корабле, чтобы "продемонстрировать связь с высокой скоростью передачи данных между новой системой запуска и Землей в течение всего полета в космос и обратно".

Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре

Почему SpaceX хочет протестировать передачу сигнала через сеть Starlink

SpaceX планирует показать, что ее сеть спутников на низкой околоземной орбите способна обеспечить передачу "беспрецедентных объемов телеметрии и поддерживать связь во время входа в атмосферу" даже в течение тех этапов полета, когда радиосигналы обычно теряются через присутствие "ионизированной плазмы" в атмосфере во время фазы возврата.

Если все пройдет в штатном режиме, SpaceX сможет:

получить в реальном времени более качественные данные;

доказать беспрецедентное качество передачи данных через Starlink;

получить новые возможности для разработки системы запуска Starship и Super Heavy.

Starlink позволит SpaceX быть еще на шаг впереди

Использование сервиса Starlink для получения показателей телеметрии и других данных при запуске, безусловно, является функциональным улучшением для SpaceX. Это также позволит компании продемонстрировать возможности сервиса Starlink.

Согласно заявлению, поданному в FCC, на прототипе космического корабля будут установлены терминалы, которые ничем не отличаются от тех, которые сейчас предлагаются потребителям, за исключением нового корпуса.

Если все пройдет успешно, это может привлечь внимание большего количества потенциальных клиентов Starlink, в том числе таких, которые захотят установить терминалы на кораблях, самолетах или других транспортных средствах.