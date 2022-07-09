Накануне как раз состоялся очередной полет ракеты Falcon 9, выведшей на орбиту уже привычную партию из 53 спутников системы орбитального интернета Starlink. Компания не обошла шанс продемонстрировать впечатляющее видео посадки первой ступени ракеты, а вместе с тем представил и новый сервис.

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Кроме того, что Starlink выдерживает экстремальный холод, жару, град, мокрый снег, ливень и ураганный ветер, он достаточно прочен, чтобы выдерживать ракетные посадки. Вот живое видео, снятое на беспилотном корабле SpaceX в море со Starlink и без него,

– говорится в твиттере SpaceX.

Что известно о Starlink Maritime

Пока известно, что стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов, а ежемесячная подписка обойдется в 5 тысяч долларов. Как сообщает SpaceX, скорость загрузки данных будет обеспечиваться на уровне до 350 Мбит/с у моря.

Стоит отметить, что тарелка и оборудование Maritime будут существенно отличаться от аналогов для домашнего пользования. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, способным поддерживать связь во время мощного шторма в море. Также Maritime получил дополнительную защиту от воздействия соленой воды и сильных ветров и способен выдержать даже шторм (по крайней мере, так заявляет SpaceX).

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Также известно где именно будет работать сервис Starlink Maritime :