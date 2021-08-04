Подготовка к старту: SpaceX показала сверхтяжелую ракету Super Heavy на стартовой площадке

Компания Илона Маска бросила все силы на подготовку к орбитальному тестовому полету системы Starship. Элементы системы продолжают собирать в цехах вертикальной сборки и готовить к испытанию. Во вторник первую ступень – сверхтяжелую ракету Super Heavy, оборудованную 29 двигателями Raptor, – вывезли на стартовую площадку и продемонстрировали во всей красе.

Подготовка системы Starship к запуску

Напомним, что SpaceX строит свой флагманский корабль Starship, который уже сумел успешно взлететь и сесть на посадочную площадку. Теперь осталось построить и испытать ракету-носитель Super Neavy, которая должна вывести корабль на плановую высоту, и вернуться целой обратно.

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Предварительно Super Heavy уже прошла огневые испытания на стенде, и, похоже, они прошли успешно, поскольку Маск мобилизовал силы и направил в Бока Чика больше сотрудников SpaceX для работы над подготовкой к старту, который обещают осуществить уже в августе.

Работа над Super Heavy продолжается

Стоит отметить, что это первый в истории ракетостроения случай, когда практически за 6 месяцев была построена ракета и сразу проведены успешные огневые испытания. Беспрецедентные темпы подготовки системы Starship впечатляют.

Вскоре SpaceX приступит к проверке ракеты на герметичность, а также к тестам двигателей. Если все пойдет по плану, то 70-метровая Super Heavy может быть готова к орбитальному полету в течение ближайших месяцев.

Ракета Super Heavy / Фото SpaceX

Что известно о системе и корабле Starship

Как мы уже отмечали, Super Heavy является первой ступенью многоразовой космической транспортной системы Starship, которая разрабатывается компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Не так давно NASA выбрало HLS Starship как транспорт для высадки астронавтов на Луну в рамках американской программы Artemis, которая направлена на обеспечение постоянного присутствия людей на Луне до конца десятилетия.

Starship

Верхняя ступень системы – 50-метровый корабль Starship, финальная версия которого, как ожидается, будет оснащена шестью двигателями Raptor. Что касается финальной версии ракеты Super Heavy, то в ней будет задействовано 32 двигателя Raptor.



Корабль Starship / Фото SpaceX

Если все пойдет по плану, то компания Илона Маска совсем скоро проведет тестовый запуск Booster 4 с кораблем SN20. При этом первая ступень системы должна приводниться в Мексиканском заливе через несколько минут после старта, а сам корабль выйдет на орбиту, сделает один виток вокруг Земли и сядет в Тихом океане близ гавайского острова Кауаи примерно через 90 минут после старта.

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Когда начнется запуск Booster 4 и Starship SN 20

Пока неясно, когда могут пройти испытания Booster 4 и SN20. Даже если все предпусковые проверки и испытания будут пройдены успешно, могут возникнуть логистические препятствия. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время проводит экологическую проверку миссий по запуску Starship, и пока неизвестно, когда она будет завершена.

Ранее Илон Маск отмечал, что тестовый орбитальный полет Starship может быть проведен уже в августе, однако эта дата выглядит не очень реалистично, кроме того, все мы прекрасно знаем, как Маск любит приукрашать действительность. По предварительным прогнозам вероятнее всего старт на орбиту системы Starship будет проведен в середине сентября, однако точно сказать трудно.