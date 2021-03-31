SpaceX показала новый Crew Dragon со стеклянным куполом и назвала имена членов экипажа Inspirati
Компания SpaceX опубликовала изображение особой версии своего космического корабля Crew Dragon, показав стеклянный купол сверху. Новая структура позволяет полнее насладиться видами космоса. Также стали известны имена участников первой в мире полностью гражданской космической миссии Inspiration4.
Источник:Твиттер Илона Маска
Обновленный корабль базируется на действующей конструкции Crew Dragon. Единственным существенным отличием станет наличие купола вместо узла стыковки с Международной космической станцией, который в рамках миссии Inspiration4 просто не нужен.
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С новым куполом космические туристы получат возможность более впечатляющего осмотра окружения по сравнению с иллюминаторами обычного Crew Dragon. Детальных подробностей о новом варианте космического корабля пока нет.
Корабль Crew Dragon с куполом вместо стыковочного узла / Фото SpaceX
Что известно о корабле Crew Dragon
Crew Dragon это многоразовый космический корабль SpaceX, который появился в результате развития проекта Dragon 2, который в свою очередь является преемником Dragon 1, а последний использовался только для перевозки грузов. Сегодня есть две модификации Dragon 2 – пассажирские и грузовые.
NASA сертифицировало Dragon 2 для полетов с экипажем, но в SpaceX также есть идеи использовать его и для коммерческих полетов, причем первый должен состояться уже в этом году. Это должно было бы удовлетворить растущий интерес к космическому туризму, позволив богатым путешественникам испытать невесомость и взглянуть на Землю со стороны.
Коммерческая миссия Inspiration4
Экипаж из четырех человек стартует на ракете SpaceX Falcon 9 и отправится на корабле Crew Dragon на орбиту Земли. Ожидается, что полет продлится три дня, а высота составит около 540 километров – так далеко люди не летали уже давно (высота орбиты МКС меняется в диапазоне от 340 до 417 км). Полет запланирован не ранее чем 15 сентября 2021 года.
Экипаж Inspiration4
Первый новый член миссии – специалист по геологии и коммуникациям доктор Сиан Проктор. Ее отец работал в NASA, а сама она прошла на тренажерах четыре симуляции космических миссий. Она интересуется Марсом, написала книгу рецептов марсианской пищи, была финалистом программы NASA Astronaut 2009, имеет лицензию пилота, сертификат подводного плавания и любит изучать окружающий мир. 20 лет она преподавала геолого-геофизические науки в Общественной колледже Саут-Маунтин в Фениксе.
Второй член миссии – сотрудник Lockheed Martin и ветеран ВВС США Кристофер Семброски, который с детства интересовался космосом, работал консультантом космического лагеря; будучи студентом колледжа работал волонтером в ProSpace по продвижению космических путешествий и частного космоса. Он служил в ВВС США, обслуживая флот межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 111, нес службу в Ираке и ушел в отставку в 2007 году. Получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла. Сейчас он проживает в Сиэтле (штат Вашингтон), и работает в аэрокосмической отрасли.
Командиром космического корабля SpaceX Crew Dragon, как уже было известно, выступит американский миллиардер Джаред Айзекман, основатель и исполнительный директор Shift4 Payments, который оплачивает всю миссию.
В прошлом месяце первым членом экипажа была заявлена Хейли Арсенои, которая пережила рак костей, пройдя лечение в Детской исследовательской больнице Святого Иуды (химиотерапия и операция по сохранению конечностей). Пройдя курс лечения, она чувствует себя хорошо, получила степень бакалавра английского языка в 2014 году и степень ассистента врача в 2016 году. Сейчас она работает в той же больнице Святого Иуды с пациентами, больными лейкемией и лимфомой.
Фото членов миссии Inspiration4
Источник фото: SpaceX
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