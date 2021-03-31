Компания SpaceX опубликовала изображение особой версии своего космического корабля Crew Dragon, показав стеклянный купол сверху. Новая структура позволяет полнее насладиться видами космоса. Также стали известны имена участников первой в мире полностью гражданской космической миссии Inspiration4.

Обновленный корабль базируется на действующей конструкции Crew Dragon. Единственным существенным отличием станет наличие купола вместо узла стыковки с Международной космической станцией, который в рамках миссии Inspiration4 просто не нужен.

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С новым куполом космические туристы получат возможность более впечатляющего осмотра окружения по сравнению с иллюминаторами обычного Crew Dragon. Детальных подробностей о новом варианте космического корабля пока нет.



Корабль Crew Dragon с куполом вместо стыковочного узла / Фото SpaceX

Что известно о корабле Crew Dragon

Crew Dragon это многоразовый космический корабль SpaceX, который появился в результате развития проекта Dragon 2, который в свою очередь является преемником Dragon 1, а последний использовался только для перевозки грузов. Сегодня есть две модификации Dragon 2 – пассажирские и грузовые.

NASA сертифицировало Dragon 2 для полетов с экипажем, но в SpaceX также есть идеи использовать его и для коммерческих полетов, причем первый должен состояться уже в этом году. Это должно было бы удовлетворить растущий интерес к космическому туризму, позволив богатым путешественникам испытать невесомость и взглянуть на Землю со стороны.

Коммерческая миссия Inspiration4

Экипаж из четырех человек стартует на ракете SpaceX Falcon 9 и отправится на корабле Crew Dragon на орбиту Земли. Ожидается, что полет продлится три дня, а высота составит около 540 километров – так далеко люди не летали уже давно (высота орбиты МКС меняется в диапазоне от 340 до 417 км). Полет запланирован не ранее чем 15 сентября 2021 года.

Экипаж Inspiration4

Первый новый член миссии – специалист по геологии и коммуникациям доктор Сиан Проктор. Ее отец работал в NASA, а сама она прошла на тренажерах четыре симуляции космических миссий. Она интересуется Марсом, написала книгу рецептов марсианской пищи, была финалистом программы NASA Astronaut 2009, имеет лицензию пилота, сертификат подводного плавания и любит изучать окружающий мир. 20 лет она преподавала геолого-геофизические науки в Общественной колледже Саут-Маунтин в Фениксе.

Второй член миссии – сотрудник Lockheed Martin и ветеран ВВС США Кристофер Семброски, который с детства интересовался космосом, работал консультантом космического лагеря; будучи студентом колледжа работал волонтером в ProSpace по продвижению космических путешествий и частного космоса. Он служил в ВВС США, обслуживая флот межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 111, нес службу в Ираке и ушел в отставку в 2007 году. Получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла. Сейчас он проживает в Сиэтле (штат Вашингтон), и работает в аэрокосмической отрасли.

Командиром космического корабля SpaceX Crew Dragon, как уже было известно, выступит американский миллиардер Джаред Айзекман, основатель и исполнительный директор Shift4 Payments, который оплачивает всю миссию.

В прошлом месяце первым членом экипажа была заявлена ​​Хейли Арсенои, которая пережила рак костей, пройдя лечение в Детской исследовательской больнице Святого Иуды (химиотерапия и операция по сохранению конечностей). Пройдя курс лечения, она чувствует себя хорошо, получила степень бакалавра английского языка в 2014 году и степень ассистента врача в 2016 году. Сейчас она работает в той же больнице Святого Иуды с пациентами, больными лейкемией и лимфомой.

Фото членов миссии Inspiration4

Источник фото: SpaceX