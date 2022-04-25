SpaceX подписала первый контракт на связь Starlink в самолетах

Владелец SpaceX Илон Маск еще два года назад говорил о возможности спутникового интернета Starlink в самолетах. Очередной шаг по этому направлению был сделан накануне, когда SpaceX подписала соглашение с частной авиакомпанией JSX на предоставление пассажирам интернет-услуг.

Запустив первую пачку спутников в 2019 году, SpaceX быстро принялась наращивать группировки, рассчитывая покрытие сетью высокоскоростного интернета всю планету. В настоящее время их количество достигло более 2000, в планах – еще несколько тысяч. В любом случае SpaceX продолжает развивать сервис и недавно ввел премиальный тариф для крупных клиентов.

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Развитие Starlink

Один из путей развития – увеличение охвата сети, которая сейчас ограничивается стационарными наземными терминалами с достаточно большими (хотя и меньшими во второй версии) тарелками. В марте 2021 года компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) на комплексную лицензию, разрешающую работу терминалов Starlink на так называемых "подвижных наземных станциях", к которым относятся автомобили, грузовики, морские суда и самолеты.

Судя по всему, первым видом транспорта, где появится спутниковый интернет Starlink, станет авиация, а первой авиакомпанией – американская JSX, совершающая внутренние рейсы между крупными городами США. Руководство перевозчика заявило в твиттере, что Wi-Fi будет бесплатным для всех пассажиров 30-местного Джета.

Средняя скорость Starlink выросла

По данным Ookla, поставщика крупнейшей платформы для измерения качества сети Speedtest, средняя скорость Starlink на 15 ключевых рынках выросла более чем до 104 Мбит/с в четвертом квартале 2021 года .

Таким образом, сервис от SpaceX стал самым быстрым решением в области спутниковой связи, а также обошел широкополосный доступ в интернет в Бельгии, Австралии, Мексике, ряде других стран и нескольких регионах США.