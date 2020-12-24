В этом году SpaceX добилась заметного прогресса в создании перспективной сверхтяжелой ракеты Starship благодаря успешному испытательному полету. Прототип SN8 был запущен на высоту 12 км. Увы, закончилось все столкновением с землей на большой скорости и взрывом, но глава компании Илон Маск (Elon Musk) считает испытания успешными и весьма доволен полученным данным.

SpaceX выпустила дополнительный ролик об испытательном полете, где сосредоточилась на главных этапах полета, сообщает 24 канал.

Если пропустили Прототип корабля SpaceX Starship взорвался во время тестового полета: впечатляющее видео

Что показали в видео

За 2 минуты SpaceX показала и процесс взлета с разных перспектив (включая саму ракету-носитель с ее двигателями), и постепенное выключение первого и второго двигателей, и выпуск жидкого кислорода с отключением третьего двигателя. В видео также можно увидеть горизонтальную переориентацию огромного корабля с помощью работы закрылков с последующим свободным падением, и, наконец, маневр с разворотом и попыткой с помощью двух двигателей посадить ракету вертикально.

Перед самым столкновением с землей видно, как усиливается пламя, а затем происходит взрыв – очевидно, автоматика не смогла с помощью реактивной тяги компенсировать набранную скорость. Ранее в своем твиттере Маск объяснял, что ракету не удалось посадить из-за недостаточного давления в баке, который расположен в носовой части корабля.

В конце ролика SpaceX не без гордости сообщила, что прототип SN8 продемонстрировал первый в своем роде управляемый аэродинамический спуск и маневр с разворотом перед посадкой.

Важные моменты испытательного полета ракеты SN8: видео

Учитывая размеры Starship (50 метров в высоту при 9 метрах в диаметре), зрелище полета и подбных маневров такой машины действительно впечатляет. SpaceX уже подготовила свой следующий прототип и даже вывела его из ангара, поэтому нам, возможно, не придется слишком долго ждать продолжения, но это уже будет в следующем году.