SpaceX планирует выполнить рекордное количество миссий в 2022 году

По сообщению NASA, компания SpaceX намерена совершить в 2022 году 52 космических полета. Если ей это удастся, это станет наиболее плодотворным годом для бизнеса SpaceX за всю ее историю – в прошлом году компания поставила рекорд, совершив 31 запуск.

Соответствующие данные были предоставлены во время заседания консультативной комиссии NASA по безопасности полетов воздушно-космических аппаратов (ASAP), которая определяет принципы обеспечения безопасности при реализации крупнейших проектов агентства.

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По мнению представителей ведомства, NASA и SpaceX следует соблюдать осторожность, чтобы не стать жертвами собственных успехов в 2022 году из-за невероятного темпа запусков, который планирует последняя.

Сотрудничество NASA и SpaceX

SpaceX – самый крупный партнер NASA в области пилотируемой космонавтики. Компания отвечает за доставку астронавтов и грузов на и из МКС на кораблях Crew Dragon, а пока в SpaceX разрабатывают ракетную систему нового поколения Starship, теоретически способную доставить людей на Луну в ходе реализации программы Artemis.

Помимо NASA у SpaceX есть немало клиентов – периодически выводятся на орбиту спутники коммерческих компаний и Пентагона. Большая часть запусков приходится и на собственные проекты SpaceX.

Компания на полпути к созданию группы спутников Starlink, предназначенной для обеспечения широкополосной связи всей планеты.

Каждые несколько недель компания уже запускает по 50 – 60 объектов, относящихся к соответствующему проекту.

Расписание космических полетов всегда меняется очень часто, поэтому нет гарантии, что SpaceX выполнит все 52 запуска. Глава компании Илон Маск заявил, что в 2021 году его бизнес собирался совершить 48 полетов, но выполнены было всего 31. В этом году SpaceX уже успешно завершила две миссии.