Тестовий запуск Starship SN10, на жаль, не було здійснено через переривання в останню секунду перед стартом. Відбулося запалювання двигунів Starship, але у повітря корабель не піднявся

Раніше Ілон Маск повідомляв, що після тестових польотів двох попередніх версій Starship SN8 та SN9 інженери компанії внесли зміни у конструкцію корабля, що підвищило шанси успішної посадки до 60%. Однак, на жаль, корабель не зміг здійснити політ.

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Наразі SpaceX займаються розслідуванням ситуації і шанси на повторний політ все ще є, однак під час трансляції було зазначено, що швидше за все випробування доведеться перенести на інший день.

Запис трансляції пуску Starship SN10: дивіться відео

Як SpaceX використовуватиме Starship

Корабель Starship планують використовувати як для перевезення людей так і для доставки вантажів на Землі, Місяці та Марсі. Загалом Starship складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.

Як корабель Starship так і ракета-носій Super Heavy отримають двигуни Raptor наступного покоління. Фінальна версія корабля буде оснащена шістьма двигунами Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.

Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.