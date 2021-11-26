SpaceX переносит сроки подключения абонентов к Starlink на следующий год: в чем дело

Уже в середине ноября SpaceX начала уведомлять клиентов, которые оформили предварительный заказ, о переносе сроков доставки абонентского оборудования Starlink и подключения их к спутниковому интернету на следующий год. Клиенты выразили разочарование, но теперь компания объяснила свое решение.

В официальном сообщении компании говорится, что на такой шаг SpaceX вынуждена пойти из-за задержек в поставке чипов, которые повлияли на производственные возможности компании.

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Дефицит чипов в последние 6 месяцев замедлил наши ожидаемые темпы производства и повлиял на нашу способность выполнять многие заказы в этом году,

– пояснили в SpaceX.

В тот же день компания начала обновлять ориентировочные сроки доставки для клиентов, оформивших заказ на оборудование Starlink. Многие из них сообщили, что как новая дата теперь указан 2022 год, хотя ранее значилось "с середины до конца 2021 года". Один пользователь Reddit, который проживает в Аризоне, сообщил, что его заказ был перенесен вообще на 2023 год.

Уменьшение динамики подключения

Кроме того, Starlink не имеет возможности резко увеличить количество абонентов, потому что его технология сильно зависит от того, сколько спутников уже отправлено на орбиту. Сегодня их уже более 1800, однако для обслуживания большего количества абонентов, особенно в тех местах, где их уже много, SpaceX нужно запустить еще не одну тысячу спутников, что потребует времени.

В прошлом месяце компания сообщила, что предварительные заказы на подключение к Starlink уже оформили более 750 тысяч клиентов.

В том же письме SpaceX рассказала, что до конца следующего года услуги Starlink станут доступными еще в 45 странах мира – сейчас ожидается одобрение регулирующих органов. И в этих странах "более 14 миллионов человек интересовались услугами Starlink".