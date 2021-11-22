SpaceX перенесла запуск украинского спутника на январь

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска перенесла запуск украинского спутника "Січ 2-30". Ранее запуск ракеты Falcon 9 с украинским спутником на борту был запланирован на декабрь 2021 года, однако запуск отложен на январь уже 2022 года.

Об этом стало известно во время "Субботнего интервью" с премьером Денисом Шмыгалем, который, отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца этого года, сообщил о переносе запуска.

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Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь,

– ответил Шмигаль.

Когда состоится запуск украинского спутника

Точная дата запуска достоверно не известна, однако на сайте Next Spaceflight отмечается, что запуск может состояться 10 января 2022 года.

Что будет делать "Січ 2-30" на орбите

В последний раз подобный спутник украинское космическое агентство отправляло в космос еще в 2011 году. Сейчас он уже не работает.

Новый спутник должен выполнять целый ряд задач для различных государственных ведомств. В основном они касаются фотографирования территорий с орбиты.

Эти снимки будут использоваться для целей обороны и безопасности, а также для экономической безопасности. Это и контроль лесных поверхностей, водных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, использования, состояния растений,

– сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Спутник будет выполнять только рядовые задачи: смотрите видео 24 канала