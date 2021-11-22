Об этом стало известно во время "Субботнего интервью" с премьером Денисом Шмыгалем, который, отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца этого года, сообщил о переносе запуска.

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Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь,

– ответил Шмигаль.

Когда состоится запуск украинского спутника

Точная дата запуска достоверно не известна, однако на сайте Next Spaceflight отмечается, что запуск может состояться 10 января 2022 года.

Интересный факт! В последний раз подобный спутник украинское космическое агентство отправляло в космос еще в 2011 году. Сейчас он уже не работает.

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Новый спутник должен выполнять целый ряд задач для различных государственных ведомств. В основном они касаются фотографирования территорий с орбиты.

Эти снимки будут использоваться для целей обороны и безопасности, а также для экономической безопасности. Это и контроль лесных поверхностей, водных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, использования, состояния растений,

– сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Спутник будет выполнять только рядовые задачи: смотрите видео 24 канала