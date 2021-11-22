Об этом стало известно во время "Субботнего интервью" с премьером Денисом Шмыгалем, который, отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца этого года, сообщил о переносе запуска.
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Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь,
– ответил Шмигаль.
Когда состоится запуск украинского спутника
Точная дата запуска достоверно не известна, однако на сайте Next Spaceflight отмечается, что запуск может состояться 10 января 2022 года.
Что будет делать "Січ 2-30" на орбите
Новый спутник должен выполнять целый ряд задач для различных государственных ведомств. В основном они касаются фотографирования территорий с орбиты.
Эти снимки будут использоваться для целей обороны и безопасности, а также для экономической безопасности. Это и контроль лесных поверхностей, водных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, использования, состояния растений,
– сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Спутник будет выполнять только рядовые задачи: смотрите видео 24 канала