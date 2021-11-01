SpaceX перенесла третий пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС: известна новая дата полета

Миссия SpaceX Crew-3 не отправится к МКС, как было запланировано. NASA отложило запуск из-за неблагоприятных погодных условий – это обычная практика, чтобы зря не рисковать.

Первоначально запуск был запланирован на 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья (8:21 по Киеву), но его перенесли на 3 ноября в 1:10 (7:10 по киевскому времени). NASA надеется, что этот перенос станет последним для миссии – согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 3 ноября погода будет благоприятной с вероятностью 80%.

Интересно Зонд NASA измерил глубину крупнейшего шторма в Солнечной системе на поверхности Юпитера

Что известно о запуске

Ракета SpaceX Falcon 9 будет запущена с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Прямая трансляция начнется на несколько часов раньше – 2 ноября в 20:45 (3 ноября в 2:45 по Киеву).

На корабле Crew Dragon Endurance отправится экипаж в таком составе:

командир Раджа Чари;

пилот Том Маршберн;

астронавт Кайла Бэррон;

и Маттиас Маурер, прибывший из Германии.



Экипаж миссии SpaceX Crew-3 / Фото NASA

До старта они останутся в центре Кеннеди со своими семьями. Стыковка корабля миссии Crew-3 с МКС запланирована на 23:00 3 ноября (5:00 4 ноября по Киеву). Экипаж пробудет на орбите с научной миссией ориентировочно полгода и вернется на Землю в апреле.

Пилотируемые запуски SpaceX все еще относительно редки. Миссия Crew-1 была запущена в ноябре 2020 года, Crew-2 пришлось ждать своего часа до апреля 2021 года. После гражданской миссии Inspiration4 компания задумалась об увеличении числа кораблей Crew Dragon.