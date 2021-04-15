Эта миссия станет ключевой для создания постоянной базы на Луне в рамках программы "Артемида", а также покажет, на что способны носители Falcon Heavy, летавшие до сих пор всего несколько раз.

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Новый луноход от NASA

В прошлом году NASA поручила Astrobotic за 200 миллионов отправить на южный полюс Луны исследовательский транспорт VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Этот луноход оснащен инструментами для поиска водяного льда в перманентно затененном регионе под поверхностью небесного тела. Лед необходим для возведения постоянной обитаемой базы в рамках программы "Артемида". Срок службы аппарата после посадки – 100 дней.

Согласно договору, VIPER будет погружен внутрь спускового модуля Griffin, над которым работают инженеры Astrobotic. Его квалификационные испытания назначены на этот год. В качестве перевозчика компания выбрала Falcon Heavy. Полет предварительно назначен на 2023 год.

SpaceX доставит луноход на спутник

Ракета тяжелого класса Falcon Heavy совершила две миссии в 2019 году, но недавно подписанный контракт с частной космической компанией Astrobotic станет первым полетом аппарата до Месяца. Подробности сделки не разглашаются, но на сайте SpaceX указана стоимость полета на Falcon Heavy – 90 миллионов долларов. Впрочем, некоторые правительственные миссии обходились гораздо дороже.

Также SpaceX доставит на орбиту Луны первый груз компонентов, из которых будет построена станция Gateway. Ракета Falcon Heavy возьмет на борт главную секцию станции, включающую жилой модуль и двигательный элемент. Старт этой миссии предварительно запланирован на май 2024 года.